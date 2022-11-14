Мурманчане приняли участие в благотворительной акции

В Мурманске вчера состоялась ежегодная благотворительная акция «Инфо-лайк». Организаторы - Центр развития волонтёрского движения МАУ МП «Объединение молодёжных центров» - стремились привлечь внимание к городской благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребёнка», направленной на сбор средств для семей, в которых дети нуждаются в дорогостоящем лечении и жизненно необходимых лекарствах.

Для участников работали интерактивные площадки: мастер-класс по твистингу и тематический аквагрим, перед зрителями выступили аниматоры.

Каждый желающий смог внести пожертвование в пользу фонда «Помоги спасти жизнь ребёнка» через специальный бокс «Доброе сердце».

Как сообщает администрация города Мурманска, акция «Помоги спасти жизнь ребенка» стартовала в декабре 2012 года. В ней принимают участие неравнодушные граждане, предприятия и организации заполярной столицы. За годы существования проекта мурманчане собрали более 17,2 млн рублей, благодаря чему 226 маленьких северян получили медицинскую помощь в ведущих клиниках России и зарубежья.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23674&page=1