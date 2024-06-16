Мурманчане приняли участие в экологической акции «Сад памяти»

15 июня в Мурманске на центральной аллее возле Семёновского озера прошла международная акция «Сад памяти». Мурманчане высадили 79 кустов сирени – по количеству лет, прошедших со дня окончания Великой Отечественной войны.

Как сообщает администрация города Мурманска, эколого-патриотическая акция «Сад памяти» проводится ежегодно по поручению Президента России Владимира Путина. Её цель – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего – 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27597&page=1