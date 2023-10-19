Мурманчане приняли участие в митинге, посвящённом 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
23 октября в Мурманской области отмечается День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. С памятных событий прошло 79 лет.
Сегодня возле мемориала воинам Полярной Дивизии на 1447 километре автодороги Р-21 «Кола» состоялся торжественный митинг. Участие в нём приняли представители ветеранских организаций и волонтёрских объединений города Мурманска.
Собравшиеся почтили память защитников Заполярья минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
Мероприятие продолжилось на территории мемориального комплекса «Долина Славы».
Напомним, 20 октября в 12.00 в Мурманске на верхней площадке мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» начнётся памятный митинг, а в 17.00 город-герой присоединится к Всероссийской патриотической акции «Лучи Победы».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25949&page=1