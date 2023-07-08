Мурманчане приняли участие в региональном фестивале воздушных змеев

Мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, прошло в детском городке «Сказка» областного центра. Для северян был организован семейный квест с интерактивными площадками, фотозоной и мастер-классами, а также детская игровая программа.

Как сообщает администрация города Мурманска, взрослые и дети мастерили цветочный флаг России и ромашковое дерево, узнавали о семейных традициях поморов и основах финансовой грамотности, а также участвовали в создании арт-объекта всероссийской акции #МыВместе.

Завершился фестиваль запуском воздушных змеев на главной площадке детского городка «Сказка».

Организатор фестиваля – региональный Центр добровольчества и молодёжных движений.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25309&page=1