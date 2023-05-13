Мурманчане приняли участие в семейном фестивале

Интерактивное мероприятие для взрослых и детей, посвящённое Международному дню семьи, прошло на территории торгового центра «Плазма».

Гостей ожидала увлекательная программа: яркое представление с ростовыми куклами и аниматорами, лотерея, а также концерт. На праздничной сцене со своими творческими номерами выступили участники городского смотра «Звезда Арктики - 2023»: Ирина Давыдова, Полина Постромкина и Ярослава Чернышова.

Как сообщает администрация города Мурманска, разнообразные мастер-классы подготовили молодёжные центры города и партнёры фестиваля. Мурманчане учились создавать поделки из бумаги, мини-букеты из живых цветов, крафтовые значки, а также ухаживать за растениями.

Волонтёры Центра развития волонтёрского движения порадовали малышей ярким аквагримом и научили создавать фигуры из воздушных шаров в технике твистинг.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24985&page=1