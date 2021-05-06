Мурманчане приняли участие в «Вахте памяти»

Сегодня в Мурманске прошла ежегодная общегородская акция «Вахта памяти», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия ветераны, труженики тыла, почётные граждане города-героя Мурманска, военнослужащие и школьники посетили памятные места во всех округах заполярной столицы и возложили к ним цветы.

По традиции маршрут «Вахты памяти» начался у памятника Анатолию Бредову.

Спикер областной Думы Сергей Дубовой и первый заместитель председателя регионального парламента Владимир Мищенко возложили цветы к памятнику Анатолию Бредову. Подвиг нашего героя-земляка был увековечен в 1958 году на средства жителей города.

В золотую летопись Великой Победы вошёл и подвиг воинов Полярной дивизии, доблестно защищавшей Кольское Заполярье. В рядах Полярной дивизии, остановившей врага, сражались добровольцы - портовики, рыбаки, рабочие. Памятник героям открыт в Мурманске на проспекте Героев-североморцев в прошлом году по инициативе общественности. Депутаты почтили память воинов дивизии возложением цветов к мемориалу.

– Это Великая Победа, – отметил Сергей Дубовой. – Великая, потому что весь советский народ, как один, поднялся на защиту родной земли. Мужественно, превозмогая трудности и лишения, люди выстояли, не сломались, не сдались. Но заплатили и самую высокую цену миллионами погибших и пропавших без вести. Местом жестокого сражения стала и Кольская земля. Сознавая себя наследниками этого героического поколения, мы всегда должны помнить о том, что теперь несем огромную ответственность за судьбу своего города, области, страны. Мы должны помнить и уважать историю своей Родины.

– Сегодня 36-я годовщина с момента присвоения Мурманску высокого звания – город-герой, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Мурманчане свято чтят память о героях Родины. Это символизирует наш проект «Бессмертный полк», в составе которого уже 1356 имен защитников Советского Заполярья.

Завершающим этапом «Вахты памяти» стал митинг на территории мемориального комплекса в микрорайоне Абрам-Мыс. В церемонии возложения цветов к памятнику воинам 1-го корпуса противовоздушной обороны приняли участие глава администрации города Мурманска Евгений Никора, депутаты Мурманской областной Думы и Совета депутатов города Мурманска.

От имени региональных парламентариев к землякам обратился Владимир Мищенко:

– Огромное значение Великая Победа имела и для всего мира. Это был подвиг во благо всего человечества. Разгромив врага, советский народ отстоял не только свою независимость, но и выполнил историческую освободительную миссию в Европе. С каждым годом все дальше уходят от нас те страшные события. Но и сегодня трудно представить тяжесть испытаний, которые выпали на долю наших отцов и дедов. Благодаря их сплоченности и самоотверженности, силе духа и воли, высокому патриотизму и любви к Родине, мы живем в мире и согласии. О тяготах войны и послевоенного лихолетья знаем из мемуаров и рассказов ветеранов. Мы знаем и о другом – великой безграничной любви к Родине, к стремлению и праву народов жить в мире. Такова была и остается миссия народа-освободителя!

– Связь поколений не должна прерываться. Именно поэтому важно, что в таких торжественных мероприятиях участвует мурманская молодёжь. Они должны сохранять память о самой страшной войне и величайшей Победе, а мы обязаны им в этом помогать, – обратился к собравшимся Евгений Никора.