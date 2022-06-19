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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.22 12:00

Мурманчане присоединились к международной акции «Сад памяти»

Вчера на аллее Полярной Дивизии на проспекте Героев-североморцев мурманчане высадили рябину, черемуху, сирень. Всего 77 деревьев и кустарников – по количеству лет, прошедших со дня окончания Великой Отечественной войны. В акции также принял участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Акция «Сад памяти» проводится ежегодно по поручению Президента России Владимира Путина с 2020 года. Её цель – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего – 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

– Сегодня нет ничего более важного, чем сохранить память о подвиге нашего народа. Символично, что акция проходит в такой знаменательный и трагичный для горожан день – День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны, – отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Мероприятие также имеет экологическую цель, что очень важно для нашего северного города. Сегодня в Мурманске меняется принципиальный подход к работе по озеленению и сохранению деревьев и кустарников.

Ежегодно в рамках кампании по озеленению также высаживаются клумбы и газоны. В летний период этого года в 59 скверах нашего города планируется высадить 215 тысяч цветковых растений. Это различные виды петуний, бархатцы, гвоздичные и другие цветы. Кроме того, силами муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» в Мурманске будет высажено около 30 тысяч растений.

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22595&page=1

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