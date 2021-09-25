Мурманчане продолжают «подзаряжаться» и участвовать в спортивных мероприятиях

В Мурманске в субботу, 25 сентября, в 15.00 на площадке во дворе дома №3 по улице Старостина и в 17.00 в сквере на улице Зои Космодемьянской состоится традиционное танцевальное мероприятие «Подзарядка».

Суть проекта в том, чтобы помочь мурманчанам зарядиться энергией и популяризировать активный образ жизни среди детей и взрослых.

Профессиональные хореографы помогут научиться всем гостям мероприятия различным направлениям танцевального искусства, например, хип-хопу и рок-н-роллу.

А 26 сентября в 12 часов на площадке в районе дома №33 по улице Маклакова состоится спортивный праздник «Родной двор — родной город».

В программе мероприятий: весёлые старты и эстафеты, конкурсы для мурманчан всех возрастов и любого уровня подготовки.

По итогу командных состязаний лучшие участники мероприятия награждаются призами. Рекордсмены, показавшие лучшие результаты за весь спортивный сезон, будут награждены призами и дипломами.