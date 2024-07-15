Мурманчане продолжают жаловаться на неудовлетворительное содержания придомовой территории

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина в трех округах областного центра продолжаются встречи с жителями.

Заместитель главы Ленинского округа Павел Саенко совместно с депутатами Совета депутатов города Мурманска Татьяной Ковалевой и Артёмом Кузьминым пообщались с жителями дома №4 по улице Успенского и близлежащих домов. Жители высказали свои замечания относительно состояния дворовых территорий, например, отсутствия площадки для собак, неудовлетворительного состояния ограждения зелёной зоны и содержания придомовой территории у домов №№6 и 11 по улице Успенского. Заинтересованные в озеленении города мурманчане узнали у заместителя главы округа более подробнее об акции «Зелёный рекорд» и о том, как можно получить саженцы.

На встрече присутствующие обратили внимание и на несанкционированную свалку вблизи дома №4 по улице Успенского. Мусор был оперативно вывезен, территория расчищена.

Во встрече с жителями дома №34 по улице Академика Книповича приняли участие глава Октябрьского округа Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба. Мурманчане выразили свою обеспокоенность состоянием придомовой территории. Среди просьб — обустроить детскую площадку, провести ямочный ремонт двора, отвести воду с затопленной территории, покосить траву возле дома и на детской площадке. Горожане, проживающие в доме №35/1 по улице Академика Книповича, обратились с вопросами содержания общедомового имущества.

Жители дома №37 по улице Капитана Копытова обратились к главе Первомайского округа Александру Боянжу и координатору проекта «Инициативы двора» Светлане Некрасовой с вопросами о благоустройстве. Мурманчане попросили вывезти бытовой мусор и починить скамейки на детской площадке.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28095&page=1