Мурманская область. Арктика (16+)16.02.26 12:30

Мурманчане продолжают жаловаться на неудовлетворительную расчистку от снега придомовых территорий и пешеходных зон

В областном центре на прошлой неделе прошли традиционные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

В Октябрьском округе исполняющий обязанности начальника управления Павел Воронин провёл встречу с жильцами дома №13 по улице Скальная. Основными вопросами стали: уборка придомовой территории и аварийное состояние канализационного люка во дворе. Управляющей организации было дано указание установить ограждающие сооружения.

В Ленинском округе состоялись три встречи исполняющего обязанности начальника управления Веры Павловой с жителями. На них также присутствовали депутаты Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалева и Ириной Матвеева.

В ходе встречи возле дома №27 корп. 3 по улице Адмирала флота Лобова подняты вопросы ремонта межпанельных швов, необходимости дезинфекции, качества воды и состояния вентиляции. Жители также попросили ограничить вход в подвальное помещение первого подъезда и провести расчистку придомовых территорий и пешеходных зон. Кроме того, была озвучена просьба о благоустройстве детской площадки и ремонте кровли в доме №50 по улице Карла Либкнехта.

На встрече в жилом районе Росляково, около дома №15 по улице Молодёжной, жители обратили внимание на необходимость ремонта фасадов и кровли дома, дополнительной герметизации межпанельных швов, регулировки подачи воды и неудовлетворительное техническое состояние труб тепловых сетей. Также обсуждались вопросы расчистки придомовых территорий и лестницы, закрытия выхода на крышу и входа в подвальное помещение одного из домов, а также установки ограждения подъезда.

На встрече около дома №8 по улице Вице-адмирала Николаева жители отметили необходимость дератизации подвального помещения и установки новой детской площадки, обратили внимание на качество содержания придомовых территорий.

Жильцы дома №1 по улице Инженерной выразили недовольство по поводу реконструкции контейнерной площадки у дома и работой управляющей компании.

На улице Александра Невского, 93 мурманчане отметили необходимость восстановления отопления.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Шишко провели встречу с жильцами дома №12 по улице Генерала Щербакова, где обсудили состояние придомовой территории и необходимость механической уборки снега. Управляющая компания уже привела в порядок двор.

Как отмечает администрации города Мурманска, все обращения находятся на контроле или решаются в оперативном порядке. В результате была очищена от снега придомовая территория дома №27 по улице Софьи Перовской, а также убрано упавшее дерево во дворе дома №15 по улице Молодёжная.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31893&page=1

51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
