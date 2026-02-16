Мурманчане продолжают жаловаться на неудовлетворительную расчистку от снега придомовых территорий и пешеходных зон

В областном центре на прошлой неделе прошли традиционные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

В Октябрьском округе исполняющий обязанности начальника управления Павел Воронин провёл встречу с жильцами дома №13 по улице Скальная. Основными вопросами стали: уборка придомовой территории и аварийное состояние канализационного люка во дворе. Управляющей организации было дано указание установить ограждающие сооружения.

В Ленинском округе состоялись три встречи исполняющего обязанности начальника управления Веры Павловой с жителями. На них также присутствовали депутаты Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалева и Ириной Матвеева.

В ходе встречи возле дома №27 корп. 3 по улице Адмирала флота Лобова подняты вопросы ремонта межпанельных швов, необходимости дезинфекции, качества воды и состояния вентиляции. Жители также попросили ограничить вход в подвальное помещение первого подъезда и провести расчистку придомовых территорий и пешеходных зон. Кроме того, была озвучена просьба о благоустройстве детской площадки и ремонте кровли в доме №50 по улице Карла Либкнехта.

На встрече в жилом районе Росляково, около дома №15 по улице Молодёжной, жители обратили внимание на необходимость ремонта фасадов и кровли дома, дополнительной герметизации межпанельных швов, регулировки подачи воды и неудовлетворительное техническое состояние труб тепловых сетей. Также обсуждались вопросы расчистки придомовых территорий и лестницы, закрытия выхода на крышу и входа в подвальное помещение одного из домов, а также установки ограждения подъезда.

На встрече около дома №8 по улице Вице-адмирала Николаева жители отметили необходимость дератизации подвального помещения и установки новой детской площадки, обратили внимание на качество содержания придомовых территорий.

Жильцы дома №1 по улице Инженерной выразили недовольство по поводу реконструкции контейнерной площадки у дома и работой управляющей компании.

На улице Александра Невского, 93 мурманчане отметили необходимость восстановления отопления.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Шишко провели встречу с жильцами дома №12 по улице Генерала Щербакова, где обсудили состояние придомовой территории и необходимость механической уборки снега. Управляющая компания уже привела в порядок двор.

Как отмечает администрации города Мурманска, все обращения находятся на контроле или решаются в оперативном порядке. В результате была очищена от снега придомовая территория дома №27 по улице Софьи Перовской, а также убрано упавшее дерево во дворе дома №15 по улице Молодёжная.

