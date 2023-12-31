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Мурманская область. Арктика (16+)31.12.23 15:00

Мурманчане продолжают жаловаться на плохую расчистку придомовых территорий от снега

Расчистка придомовых территорий от снега, вопросы о наружном освещении подъездов и состоянии подвальных помещений домов, о вывозе мусора и благоустройстве дворов чаще других встречались в ходе еженедельных встреч жителей Мурманска с главами округов. Встречи проводятся по поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина.

Начальник управления Ленинского округа Андрей Костин пообщался с жильцами дома №79 по ул. Александра Невского. Они задали вопросы об установке опор освещения проезда возле дома №62 по просп. Героев-североморцев. Другие обращения мурманчан касались ремонта асфальтобетонного покрытия и водоотводящего лотка, санитарной обрезки деревьев и благоустройства зеленой зоны, расположенной со стороны главного фасада дома №87 по улице Александра Невского. По просьбе жителей дома №83 по ул. Александра Невского были закрыты колодцы, расположенные вблизи здания. Одна из мурманчанок выразила благодарность управляющей компании «Управдом».

Встреча северян с главой Первомайского округа Николаем Зикеевым прошла возле дома №165 по просп. Кольскому. Жильцов задали вопросы о благоустройстве территории. Ранее северяне, проживающие в доме №16 по ул. Генерала Щербакова, обратились с просьбой отремонтировать горку на детской площадке. Также жители этого дома попросили вывезти строительные отходы с территории контейнерной площадки, расположенной возле дома. Все работы были выполнены. Жители дома №14 по ул. Генерала Щербакова пожаловались на нерасчищенную лестницу, ведущую к магазину со стороны главного фасада. По просьбе мурманчан лестница была очищена от снега и наледи.

Жители дома №171 по просп. Кольскому пожаловались Николаю Зикееву на невывезенные с территории контейнерной площадки отходы, а жильцы дома №146 по просп. Кольскому попросили убрать снег от трансформаторной подстанции. Все работы также были выполнены.

Глава Октябрьского округа Елена Ширшова встретилась с жителями дома №4 по пр-ду Связи. Северяне сообщили о ненадлежащем состоянии территории вокруг пристройки к дому и наличии мусора на придомовой территории. Вторая встреча состоялась по адресу ул. Новое Плато, 9. Мурманчане обратились с просьбой благоустроить контейнерную площадку.

После встреч, прошедших ранее, на контейнерной площадке возле дома №41/1 по ул. Полярные Зори был убран мусор и установлен дополнительный контейнер. По просьбе жителя дома №7А по ул. Карла Маркса была очищена вентиляционная шахта. После обращения жителей дома №33/2 по ул. Академика Книповича были выполнены работы по замене продухов с главного фасада здания, а в план текущего ремонта на 2024 год включен вопрос замены почтовых ящиков.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26450&page=1

 

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