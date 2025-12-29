Мурманчане продолжают жаловаться на скопление твёрдых коммунальных отходов на контейнерной площадке

В областном центре на прошлой неделе прошли традиционные встречи руководителей округов с мурманчанами.

На встрече с жителями дома №9 по улице Мира заместитель начальника управления Октябрьского округа Виктор Соколов призвал управляющую компанию обеспечить регулярную уборку придомовой территории и улучшить качество её содержания.

Жители дома №11а по улице Туристов обратили внимание исполняющего обязанности начальника управления Ленинского округа Веры Павловой на проблему нерегулярного вывоза и постоянного скопления твёрдых коммунальных отходов на контейнерной площадке.

В Первомайском округе заместитель начальника управления Ксения Изгарева и депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Шишко обсудили с жителями дома №41 по улице Баумана вопросы благоустройства детской площадки, правила парковки во дворе, обработку территории противогололедными материалами и необходимость ремонта второго подъезда.

Все обращения находятся на контроле. Многие вопросы разъясняются гражданам на месте или решаются в оперативном порядке. Так, по просьбе жителей было восстановлено освещение в арке дома №22 по улице Капитана Маклакова и установлено дополнительное освещение на ограждении около дома №3 по ул. Маяковского.

Как сообщает администрация города Мурманска, следующие встречи с горожанами состоятся после новогодних праздников.

