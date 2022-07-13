Мурманчане проиндексировали свои зарплатные ожидания в среднем на 6%
Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ожидаемые заработные платы, указанные в резюме более 11 тысяч соискателей-мурманчан, которые искали работу за последний месяц.
Ожидаемая зарплата в резюме соискателей-мурманчан за год выросла в среднем на 6% с 52500₽ до почти 56000₽. Сильнее всего за год зарплатные аппетиты выросли у соискателей из сферы «Спорт, фитнес и салоны красоты» сразу на 44% (более 16500₽), до 54000₽.
На втором месте по росту зарплатных запросов – начинающие специалисты, их зарплатные ожидания достигли почти 49000₽, что на 25% или почти 10000₽ больше, чем год назад в это же время.
На третьем месте – соискатели из сферы «Маркетинг, реклама, PR», их ожидания выросли на 22% или до 52000₽ в среднем. Также зарплату на 20% больше теперь хотят получать работники и соискатели из сферы «Инсталляция и сервис» (почти 67000 в июне 2022).
С другой стороны, меньше всего прибавили в зарплатных ожиданиях мурманчане, работающие или ищущие работу в сфере закупок (лишь +2% прироста до 63 300₽), в сфере «Рабочий персонал» (+2% до 56000₽), а также в сфере «Управление персоналом, тренинги» (+3% до 55000₽).
В целом самые высокие на сегодня зарплатные запросы в Мурманской области зафиксированы в резюме соискателей на места топ-менеджмента (79000₽), у кандидатов из сферы добычи сырья (76000₽), у специалистов производственной сферы (71000₽), а также у кандидатов из автобизнеса (71000₽) и у строителей (69000₽).
За год соискатели из пяти сфер снизили свои зарплатные ожидания – это кандидаты из сферы «Домашний персонал» (-51% или порядка 33000₽), из сферы страхования (-20% или около 11600₽), из сферы искусства (-6% или около 3000₽), а также из строительной сферы и сферы безопасности (по -1%).
|
Мурманская область
|
июн.22
|
июн.21
|
прирост за год
|
Наука, образование
|
47552
|
43345
|
10%
|
Продажи
|
50710
|
44260
|
15%
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
54363
|
37812
|
44%
|
Инсталляция и сервис
|
66900
|
55714
|
20%
|
Безопасность
|
54009
|
54758
|
-1%
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
45000
|
47750
|
-6%
|
Строительство, недвижимость
|
69256
|
69696
|
-1%
|
Домашний персонал
|
31666
|
65000
|
-51%
|
Автомобильный бизнес
|
71086
|
62880
|
13%
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
54250
|
51147
|
6%
|
Консультирование
|
49166
|
46666
|
5%
|
Добыча сырья
|
75921
|
71921
|
6%
|
Страхование
|
46666
|
58333
|
-20%
|
Медицина, фармацевтика
|
59403
|
53468
|
11%
|
Начало карьеры, студенты
|
48782
|
38973
|
25%
|
Рабочий персонал
|
56039
|
55022
|
2%
|
Закупки
|
63306
|
62159
|
2%
|
Производство
|
71133
|
67599
|
5%
|
Административный персонал
|
46645
|
42664
|
9%
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
64137
|
56473
|
14%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
50802
|
41571
|
22%
|
Управление персоналом, тренинги
|
54897
|
53196
|
3%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
56934
|
49271
|
16%
|
Высший менеджмент
|
78675
|
68425
|
15%
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
57117
|
52445
|
9%
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
53392
|
49433
|
8%
|
Транспорт, логистика
|
62445
|
57527
|
9%
|
Юристы
|
65081
|
62037
|
5%