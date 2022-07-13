Мурманчане проиндексировали свои зарплатные ожидания в среднем на 6%

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ожидаемые заработные платы, указанные в резюме более 11 тысяч соискателей-мурманчан, которые искали работу за последний месяц.

Ожидаемая зарплата в резюме соискателей-мурманчан за год выросла в среднем на 6% с 52500₽ до почти 56000₽. Сильнее всего за год зарплатные аппетиты выросли у соискателей из сферы «Спорт, фитнес и салоны красоты» сразу на 44% (более 16500₽), до 54000₽.

На втором месте по росту зарплатных запросов – начинающие специалисты, их зарплатные ожидания достигли почти 49000₽, что на 25% или почти 10000₽ больше, чем год назад в это же время.

На третьем месте – соискатели из сферы «Маркетинг, реклама, PR», их ожидания выросли на 22% или до 52000₽ в среднем. Также зарплату на 20% больше теперь хотят получать работники и соискатели из сферы «Инсталляция и сервис» (почти 67000 в июне 2022).

С другой стороны, меньше всего прибавили в зарплатных ожиданиях мурманчане, работающие или ищущие работу в сфере закупок (лишь +2% прироста до 63 300₽), в сфере «Рабочий персонал» (+2% до 56000₽), а также в сфере «Управление персоналом, тренинги» (+3% до 55000₽).

В целом самые высокие на сегодня зарплатные запросы в Мурманской области зафиксированы в резюме соискателей на места топ-менеджмента (79000₽), у кандидатов из сферы добычи сырья (76000₽), у специалистов производственной сферы (71000₽), а также у кандидатов из автобизнеса (71000₽) и у строителей (69000₽).

За год соискатели из пяти сфер снизили свои зарплатные ожидания – это кандидаты из сферы «Домашний персонал» (-51% или порядка 33000₽), из сферы страхования (-20% или около 11600₽), из сферы искусства (-6% или около 3000₽), а также из строительной сферы и сферы безопасности (по -1%).