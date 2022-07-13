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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.22 13:00

Мурманчане проиндексировали свои зарплатные ожидания в среднем на 6%

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ожидаемые заработные платы, указанные в резюме более 11 тысяч соискателей-мурманчан, которые искали работу за последний месяц.

Ожидаемая зарплата в резюме соискателей-мурманчан за год выросла в среднем на 6% с 52500₽ до почти 56000₽. Сильнее всего за год зарплатные аппетиты выросли у соискателей из сферы «Спорт, фитнес и салоны красоты» сразу на 44% (более 16500₽), до 54000₽.

На втором месте по росту зарплатных запросов – начинающие специалисты, их зарплатные ожидания достигли почти 49000₽, что на 25% или почти 10000₽ больше, чем год назад в это же время.

На третьем месте – соискатели из сферы «Маркетинг, реклама, PR», их ожидания выросли на 22% или до 52000₽ в среднем. Также зарплату на 20% больше теперь хотят получать работники и соискатели из сферы «Инсталляция и сервис» (почти 67000 в июне 2022).

С другой стороны, меньше всего прибавили в зарплатных ожиданиях мурманчане, работающие или ищущие работу в сфере закупок (лишь +2% прироста до 63 300₽), в сфере «Рабочий персонал» (+2% до 56000₽), а также в сфере «Управление персоналом, тренинги» (+3% до 55000₽).

В целом самые высокие на сегодня зарплатные запросы в Мурманской области зафиксированы в резюме соискателей на места топ-менеджмента (79000₽), у кандидатов из сферы добычи сырья (76000₽), у специалистов производственной сферы (71000₽), а также у кандидатов из автобизнеса (71000₽) и у строителей (69000₽).

За год соискатели из пяти сфер снизили свои зарплатные ожидания – это кандидаты из сферы «Домашний персонал» (-51% или порядка 33000₽), из сферы страхования (-20% или около 11600₽), из сферы искусства (-6% или около 3000₽), а также из строительной сферы и сферы безопасности (по -1%).

Мурманская область
Профессиональная область

июн.22

июн.21

прирост за год

Наука, образование

47552

43345

10%

Продажи

50710

44260

15%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

54363

37812

44%

Инсталляция и сервис

66900

55714

20%

Безопасность

54009

54758

-1%

Искусство, развлечения, масс-медиа

45000

47750

-6%

Строительство, недвижимость

69256

69696

-1%

Домашний персонал

31666

65000

-51%

Автомобильный бизнес

71086

62880

13%

Государственная служба, некоммерческие организации

54250

51147

6%

Консультирование

49166

46666

5%

Добыча сырья

75921

71921

6%

Страхование

46666

58333

-20%

Медицина, фармацевтика

59403

53468

11%

Начало карьеры, студенты

48782

38973

25%

Рабочий персонал

56039

55022

2%

Закупки

63306

62159

2%

Производство

71133

67599

5%

Административный персонал

46645

42664

9%

Информационные технологии, интернет, телеком

64137

56473

14%

Маркетинг, реклама, PR

50802

41571

22%

Управление персоналом, тренинги

54897

53196

3%

Туризм, гостиницы, рестораны

56934

49271

16%

Высший менеджмент

78675

68425

15%

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

57117

52445

9%

Банки, инвестиции, лизинг

53392

49433

8%

Транспорт, логистика

62445

57527

9%

Юристы

65081

62037

5%

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