Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи

В Мурманске лестница, ведущая к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи, находится в аварийном состоянии. Передвигаться по ней не только сложно, но и опасно.

Об этом сообщает Общественное объединение «Народный фронт» в Мурманской области, куда за помощью обратился неравнодушный житель областного центра Андрей Пухов,

Он обратил внимание активистов ОНФ на состояние лестницы, которой пользуются более 1000 человек ежедневно, а в праздничные дни ещё больше. Последний раз ремонт проводили здесь больше 10 лет назад. Тогда был усилен фундамент лестничного марша, облицованы плиткой подпорные стены и лестничные марши, установлены декоративные кованые перила. Но за время эксплуатации большинство ступеней сломались - торчит арматура, везде выбоины и опасные неровности.

Особенно сложно приходится в межсезонье, когда ступеньки становятся очень скользкими от влаги или наледи. Проблема с лестницей негативно влияет на доступность к посещению памятника и зоны отдыха вокруг него для горожан и туристов региона.

Активисты регионального Народного фронта вновь обратился в администрацию города-героя с просьбой ускорить начало ремонта, так как скоро начнётся зима и, возможно, что лестница следующей весной «растает» вместе со снегом.

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241466