Мурманчане просят провести дератизацию придомовой территории и подвальных помещений

По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина его заместители – начальники управлений административных округов продолжают еженедельные встречи с мурманчанами.

На прошлой неделе на встрече с жильцами дома №11 по улице Новое Плато начальник управления Октябрьского административного округа Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба обсудили вопросы благоустройства придомовой территории. Кроме того, поступила просьба сделать ремонт крыльца и козырька подъезда дома №25/1 по улице Полярные Зори, а также провести дератизацию придомовой территории и подвального помещения.

Начальник управления Ленинского административного округа Андрей Костин провёл встречу с жителями дома №43 по проспекту Героев-североморцев. Основными темами обсуждения стали необходимость дератизации подвальных помещений и содержание придомовой территории. Кроме того, горожане отметили неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия, необходимость замены труб холодного и горячего водоснабжения в квартирах, а также ремонта подъезда и фасада дома №37. В ходе встречи гражданам были предоставлены консультации и разъяснения, касающиеся вопросов собственности на жильё.

Все обращения взяты в работу, и некоторые из них были решены оперативно. Так, на этой неделе был ограничен доступ в нежилые помещения дома №4/6 по улице Генерала Фролова. Приведены в порядок территория со стороны фасада дома №43 по проспекту Героев-североморцев и придомовая территория дома №15 по улице Академика Книповича.

Напомним, 26 июня местом традиционной еженедельной встречи начальника управления Первомайского административного округа города Мурманска Александра Боянжу с горожанами стала дворовая территория дома №5 по улице Морской. Дом находится в непосредственной близости от Малой Долины Уюта, где 17 июня федеральная компания-девелопер «GloraX» официально приступила к строительству жилого комплекса «GloraX Кольский». Поэтому вполне естественно, что немалый блок вопросов жителей микрорайона касался начавшейся стройки.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30313&page=1