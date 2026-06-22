Мурманчане просят провести ремонт межпанельных швов и кровли МКД

На прошлой неделе в областном центре прошли традиционные выездные встречи руководителей административных округов с мурманчанами.

Начальник управления Октябрьского округа Павел Воронин, депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарёв и депутат Совета депутатов города Мурманска Дмитрий Шаповалов провели встречу с жильцами дома №3 по ул. Полярной Дивизии. Жители подняли вопросы благоустройства пешеходной дорожки между домами №3 и 5, а также детской площадки около дома №38 на ул. Академика Книповича. Горожане попросили провести ремонт межпанельных швов в доме №7 по ул. Полярной Дивизии, отремонтировать лестницу около дома №28/11 по просп. Ленина, восстановить покрытие стадиона гимназии №8 и привести в порядок сквер у дома №20 по просп. Кирова.

Заместитель начальника управления Первомайского округа Евгений Филиппов, депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев и депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Савенков пообщались с жителями дома №30 по ул. Зои Космодемьянской. В ходе диалога горожане обозначили необходимость обустройства контейнерной площадки, устранения дефектов межпанельных швов и течи кровли. Отдельно был затронут вопрос скопления воды со стороны главного фасада. Также жители попросили выкосить траву на придомовой территории дома №20, провести ямочный ремонт и устранить провал асфальта при выходе из арки около дома №24 по ул. Олега Кошевого. Была озвучена просьба установить пандус для колясок и отремонтировать кровлю дома №18 на той же улице.

Начальник управления Ленинского округа Вера Павлова и депутаты Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалева и Артем Кузьмин встретились с жителями дома №9 по ул. Алексея Хлобыстова. В числе обозначенных проблем — необходимость ремонта межпанельных швов и кровли, обустройства ограждения зелёной зоны и проведения санитарной обрезки насаждений. Жители попросили провести ремонт и дезинфекцию подъездов, заменить входные группы, а также провести ямочный ремонт придомовой территории. Дополнительно поступило предложение установить камеры видеонаблюдения на пешеходной дорожке, запретить проезд автомобилей по ней и обустроить детскую площадку.

Жители дома №79 по просп. Героев североморцев попросили провести косметический ремонт лестничной клетки подъезда №4.

Жильцы дома №43 корпус 3 по ул. Адмирала флота Лобова обратились с просьбой благоустроить придомовую территорию, покрасить входные двери и провести капитального ремонта фасада и кровли дома.

Как сообщает администрация города Мурманска, все обращения зафиксированы и взяты на контроль. По просьбе, поступившей на одной из встреч от жильцов домов №18 по ул. Приморской (район Росляково), проведена работа по выравниванию дороги вдоль домов №14, 16 и 18.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32678&page=1