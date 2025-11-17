Мурманчане просят установить уличные спортивные тренажёры на улице Шевченко

На минувшей неделе в областном центре прошли традиционные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

Исполняющий обязанности начальника управления Ленинского округа Вера Павлова провела встречу с жителями улицы Привокзальной. В ходе диалога были подняты вопросы благоустройства пешеходной связи от дома №16 по улице Привокзальной до остановки общественного транспорта «ул. Челюскинцев» в северном направлении, восстановления перил уличной лестницы и регулярности уборки территории.

Жители попросили привести в порядок контейнерную площадку около дома №16 по улице Коминтерна. Не обошлось и без приятных моментов — мурманчане выразили благодарность за проведение санитарной обрезки аварийных деревьев.

Жители Первомайского округа встретились с начальником управления Александром Боянжу около дома № 7а по улице Шевченко. Участники встречи попросили запланировать установку уличных спортивных тренажёров на территории между домами №№15 и 7б.

Кроме того, мурманчане попросили восстановить поручни вдоль пешеходной дорожки около дома №24, уличное освещение около третьего подъезда дома №9 по проезду Ледокольному и отремонтировать горку на детской площадке во дворе дома №7б.

Каждый вопрос, озвученный участниками встреч, в зависимости от сложности взят на контроль для дальнейшего планомерного решения или уже отработан. Так, на этой неделе приведены в порядок контейнерная площадка около дома №16 по улице Коминтерна, подвальное помещение и лестница в подвал в доме №16 по улице Радищева.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31284&page=1