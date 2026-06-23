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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.26 12:00

Мурманчане проводят на первой работе в среднем 5,9 года

Средняя длительность первой работы у россиян составляет 4,8 года, а у мурманчан — 5,9 года. По данным hh.ru, самый длительный первый опыт работы среди российских регионов зафиксирован в Еврейской автономной области — 6,3 года, а самый короткий — в Санкт-Петербурге и Москве: по 4,2 года.

Эксперты hh.ru проанализировали резюме россиян за 2026 год в регионах РФ и выяснили, что дольше всего сотрудники остаются у первого работодателя в регионах Дальнего Востока, Северного Кавказа и северных территорий европейской части России. Возглавляет топ-10 регионов-лидеров по длительности первой работы Еврейская АО — здесь россияне остаются на первой работе 6,3 года. На втором месте — Забайкальский край (6,1 года), Кабардино-Балкарская Республика, Архангельская и Магаданская области (по 6 лет), Мурманская область, Липецкая область, Карачаево-Черкессия (по 5,9), а также Камчатский край, Костромская область и Республика Коми (по 5,8).

В Москве и Санкт-Петербурге показатель заметно ниже среднего по стране — 4,2 года. В Новосибирской области, Республике Татарстан и Тюменской области россияне в среднем задерживаются на первом месте работы по 4,6 года. Чуть дольше в Свердловской области и Приморском крае — по 4,7 года.

Продолжительность работы на первом месте трудоустройства ожидаемо растёт по мере взросления соискателей. Если россияне в возрасте 18–24 лет в среднем проводят у первого работодателя 1,4 года, а 25–34 лет — 2,7 года, то у сотрудников в возрасте 35–44 лет этот показатель достигает уже 5 лет. Респонденты, которым исполнилось от 45 до 54 лет, работают на первом месте уже более 8 лет, а специалисты старше 55 — более 12 лет. Таким образом, представители старших поколений сохраняют наиболее продолжительный стаж у первого работодателя, тогда как «миллениалы» и «зумеры» чаще меняют работу на более ранних этапах карьеры. При этом мужчины, как правило, чуть дольше задерживаются на первом месте работы, чем женщины. Средний опыт работы на первом месте у женщин составляет 4,5 года, а у мужчин — 5,1.

«В крупных городах рынок труда более динамичный. С одной стороны, мы наблюдаем здесь значительно больше вакансий и выше конкуренцию за специалистов. А с другой - в подобных регионах также довольно высокая трудовая мобильность, которая складывается в том числе за счет студентов, которые приезжают на учебу. Все это создаёт постоянный поток новых возможностей для кандидатов, поэтому жители мегаполисов активнее меняют первое место работы, чем в небольших регионах», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

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