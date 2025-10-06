Министерство образования и науки Мурманской области и компания «ФосАгро» продолжат развитие проекта «Горняк будущего»109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития
Мурманчане, проживающие в доме №22 по Привокзальной улице, пожаловались на нерегулярную уборку детской площадки и строительный мусор на придомовой территории

Традиционные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами прошли на прошедшей неделе.

Жители дома №3 по ул. Планерной рассказали исполняющему обязанности начальника управления Октябрьского округа Павлу Воронину о несвоевременном вывозе крупногабаритных отходов, наличии неприятного запаха из мусоропровода в подъезде №1 и о неудовлетворительном содержании территории между домами №№46 и 48 по ул. Академика Книповича в зимний период.

Кроме того, они отметили ненадлежащее обслуживание уличной лестницы возле дома №17 по ул. Карла Маркса и попросили разъяснить законность установки ограждений около дома №46 по ул. Академика Книповича.

Жильцы дома №15 по ул. Куйбышева также обратились с просьбой о регулировке отопления и покосе травостоя.

Исполняющий обязанности начальника управления Ленинского округа Вера Павлова провела встречу с жильцами дома №22 по ул. Привокзальной, на которой обсудила вопросы, касающиеся нерегулярной уборки детской площадки и необходимости вывоза строительного мусора с придомовой территории. Также в ходе встречи житель дома №17 по ул. Коминтерна рассказал о необходимости ремонта кровли.

Просьба рассмотреть возможность обустройства пешеходной дорожки от дома №31 вдоль дома №29 по пр. Ледокольному была озвучена северянами начальнику управления Первомайского округа Александру Боянжу на встрече около дома №15 по пр. Ледокольному. Жители обратили внимание на отсутствие поручней на дворовой лестнице и плохое освещение участка дороги от дома №21 по пр. Ледокольному до дома №12 по пер. Якорному.

Все обращения взяты на контроль.

На прошлой неделе был вывезен строительный мусор и приведена в порядок детская площадка на территории дома №22 по ул. Привокзальной. Также установлена скамейка около дома №12 по ул. Анатолия Бредова. В ответ на просьбы жителей дома №59 по ул. Академика Книповича проведены работы по благоустройству придомовой территории: завезён грунт, высажены кустарники и проведена отсыпка асфальтной крошкой.

 

 

