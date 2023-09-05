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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.23 12:00

Мурманчане рассказали, как раннее трудоустройство повлияло на их уровень доходов в настоящем

Служба исследований hh.ru в ходе опроса местных жителей выяснила, что 52% северян видят прямую связь роста доходов на данный момент и то, что они начали работать в раннем возрасте (до 17-20 лет).  

Опрос работающих жителей региона показывает, что чем раньше они начинали работать (пусть даже не полный день), тем больше они сейчас зарабатывают. Так, респонденты, начавшие трудовую деятельность в 17 лет и раньше в 59% случаев, заявляли: они видят корреляцию ранней работы в прошлом и высокой зарплаты сейчас. Среди респондентов, начавших трудится с 18-20 лет таких уже меньше, а именно 21%. Интересно, что такой тренд отмечают про себя и мужчины, и женщины.

Чаще других заявляли о пользе раннего трудоустройства и достойного заработка в будущем юристы (сразу 57% представителей этой профессии), работники ресторанного и гостиничного бизнеса (56%), строители и проектировщики (53%), а также эйчары (52%).

Уроки и опыт, полученные на первой работе помогли найти более высокий и достойный доход также 48% маркетологам, 45% финансистам, 42% ИТ-специалистам и 39% представителям научной и образовательной сферы.

Между тем 85% молодых жителей Мурманской области в возрасте от 17 и до 20 лет хотели бы найти работу в самое ближайшее время. Но при этом есть целый ряд причин, который их останавливает. Так, 46%, то есть почти каждый второй признаётся, что видит сложности с поиском хорошей работы. У 35% есть страх, что у них ничего не получится на работе.

32% видят проблему совмещения работы и учёбы. 21% опасаются, что наткнутся на плохих работодателей. У 11%, есть желание, но увы нет времени на работу. А 10% опрошенных искать работу запретили родители.

И лишь 5% опрошенных молодых жителей региона заявили, что у них необходимости в дополнительном заработке или получении какого-либо рабочего опыта в профессии.

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