Мурманчане рассказали, какие отрасли считают перспективными для карьеры – «SuperJob»

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob.ru» приняли участие представители экономически активного населения из Мурманска.

36% мурманчан уверены, что карьерные перспективы сегодня выше, в первую очередь, у тех, кто занят в области информационных технологий. Примечательно, что чаще об этом говорят женщины, чем мужчины, хотя по статистике в IT работает больше представителей сильного пола.

Второе место поделили нефтегазовая и строительная отрасли — по 15% голосов граждан. Перспективными для роста в должности и уровне дохода горожане считают торговлю (11%), медицину и тяжёлую промышленность (по 7%), финансовую сферу (4%).

Женщины чаще считают перспективными для карьерного роста не только IT, но и торговлю, медицину, сферы услуг и маркетинга, а мужчины — нефтегазовую отрасль, строительство, финансы и военную службу.

Среди других отраслей, где можно добиться успехов на карьерном поприще, опрошенные называли робототехнику, авиацию, психологию, блогинг, закупки, e-commerce и проч.

Время проведения опроса: 1—25 июня 2024 года.