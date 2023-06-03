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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.23 13:00

Мурманчане рассказали, какие составляющие финансовой компенсации за труд и работу для них самые важные

Опрос местных соискателей и работающих жителей Мурманской области и показал, что для подавляющего числа респондентов (99%) кроме зарплаты, также важны премии и мотивационные денежные бонусы. Это важнейшая составляющая денежной компенсации за труд и ежедневную работу.

Аналитики hh.ru выяснили, что кроме зарплат и премий для жителей Мурманской области важно, чтобы работодатели страховали работников – этот формат финансовой компенсации оказался на втором месте по популярности у опрошенных горожан.

Опрос местных соискателей и работающих жителей Мурманской области и показал, что для подавляющего числа респондентов (99%) кроме зарплаты, также важны премии и мотивационные денежные бонусы. Это важнейшая составляющая денежной компенсации за труд и ежедневную работу.

При этом на втором месте по важности для респондентов оказалось страхование (в том числе ДМС) – этот формат финансовой компенсации выбрали более половины опрошенных местных жителей (61%). А для 39% этот формат денежной поддержки работников не важен.

На третьем месте по важности для трудящихся оказались различные дополнительные привилегии, такие как компенсация питания, бесплатные напитки, а также организация досуга и отдыха работников за счёт компании. Такой формат поддержки важен для 55% опрошенных (наглядно на диаграмме).

Интересно, что для разных возрастных групп форматы финансовой компенсации важны по-разному. Так, для 25-34-летних страхование жизни от несчастного случая на работе и ДМС более важно, чем для 55-летних работников (60% против 52%). А вот финансовая компенсация досуга, питания и отдыха более важны для молодых работников, чем для людей старшего возраста (52% против 34%).

Насколько для вас важны следующие компоненты компенсации? Ответы в зависимости от возраста респондентов, 2023 год: 

Финансовая компенсация (зарплата, премии)

Страхование

Дополнительные привилегии (например, бесплатное питание, напитки, организация досуга)

да

нет

да

нет

да

нет

18-24

98%

2%

57%

43%

52%

48%

25-34

99%

1%

60%

40%

50%

50%

35-44

99%

1%

56%

44%

45%

55%

45–54

99%

1%

59%

41%

37%

63%

55 и старше

97%

3%

52%

48%

34%

66%

Между тем ответы респондентов в зависимости от пола также подсвечивают разные потребности работников. Так, женщины чаще мужчин отмечают, что для них ценно страхование жизни и ДМС со стороны работодателей (59% среди женщин против 56% среди мужчин). Также женщины чаще, чем мужчины хотят получать от работодателей компенсацию питания и отдыха. При этом денежная компенсация работы важна респондентам обоих полов (99% среди женщин и 98% среди мужчин). 

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