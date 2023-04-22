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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.23 12:00

Мурманчане рассказали, какими пользуются отговорками, чтобы не ходить на работу

Каждый пятый житель региона обманывал работодателя, чтобы пропустить работу. Среди самых популярных отговорок: болезнь (43%) и семейные обстоятельства (38%). Такие данные были получены в ходе совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и крупнейшей российской платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

43% опрошенных в Мурманской области пропускают рабочие дни только по официальной причине: отпуск или больничный. Причём оказалось, что местные жители берут больничный реже других россиян: 43% против 45% в среднем по России. Треть опрошенных в регионе может взять отгул в связи с необходимостью посетить врача (35%) и по личным причинам (38%). Ещё 31% респондентов могут прогулять работу из-за различных форс-мажоров (например, поломка транспортного средства или погодные условия).  

Объективные причины пропуска работы среди жителей региона

Пропускаю работу только в связи с отпуском и больничным

43%

Да, если нужно к врачу

35%

Да, по форс-мажорным причинам (поломка транспортного средства,

 погодные условия, поломка техники для работы и т. д.)

31%

Да, из-за плохого самочувствия

24%

Да, по личным причинам (семейные проблемы, приход мастера

или курьера, посещение мероприятия и т. д.)

38%

Да, в случае болезни ребенка или других родительских обязанностей

14%

Да, по причине наличия учебных занятий

10%

Да, по субъективным причинам (лень, нежелание работать

в определенный день и т. д.)

4%

 

Среди субъективных причин пропуска работы у местных трудящихся выделяются следующие: отсутствие настроения работать (55%), нехватка мотивации (47%), наличие других важных дел, которые надо срочно сделать (37%) и нежелание браться за определенные задачи (26%).

Субъективные причины пропуска работы среди жителей региона

У меня нет настроения работать

55%

Мне не хватает мотивации для работы

47%

У меня есть другие важные дела

37%

Я чувствую, что мне не хватит концентрации для выполнения задач

36%

Мне не хочется выполнять какие-то задачи,

предпочитаю оттянуть срок их выполнения

26%

Проспал(-а)

21%

Из-за конфликта с коллегой или начальником

мне не хочется приезжать на работу

18%

Мне сложно приступить к работе из-за неудачного предыдущего дня

13%

Приметы или гороскоп показали, что сегодня неудачный день

4%

 

Половина работодателей Северо-Западного федерального округа (49%) к пропускам на работе относится нейтрально, если они не слишком частые. А вот у каждого четвёртого отгулы не приветствуются, их можно брать только в крайних случаях.

Какие эмоции испытывают респонденты при пропуске работы по субъективной причине. В основном преобладают негативные эмоции. Опрошенные, пропуская работу, испытывают страх и тревогу (36%), стыд (35%) и неуверенность (29%). Но есть те, кто испытывает облегчение (36%), а также воодушевление и эмоциональный подъем (24%), когда им удается пропустить рабочий день.

Что интересно, больший негатив испытывает женская половина опрошенных. Так, тревогу и страх наблюдают 50% женщин против 29% мужчин, а стыд — 44% против 27% соответственно. В то время как радость испытывают 24% мужчин против 9% женщин.

Как часто жители Мурманской области пропускают работу. Вне официального больничного 28% местных респондентов, то есть каждый третий опрошенный, пропускают работу 1 раз в год или реже, 11% – раз в 3-5 месяцев. Ещё 11% (то есть каждый десятый) не выходят на работу без объективной причины раз в 1-3 месяца. Чаще остальных работу пропускают юристы (14%) и работники сферы PR, рекламы и маркетинга (13%) – сотрудники отпрашиваются с работы 1 раз в месяц или даже чаще.

Нередко (1 раз в 1-3 месяца) работу пропускают сотрудники сферы строительства и недвижимости (22%) и юристы (18%). А вот сотрудники розничной торговли (47%) и логисты (45%) никогда не прогуливают работу.

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