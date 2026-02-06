Мурманчане рассказали, какой поддержки для развития карьеры ждут от работодателей в 2026 году

Ведущая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование и выяснила, какие элементы программ карьерного развития сотрудники в Мурманской области считают наиболее важными в 2026 году. В число ключевых ожиданий вошло повышение квалификации за счёт внутреннего или внешнего обучения — на это рассчитывают более 70% опрошенных. Профессиональную переподготовку считают важной более двух третей респондентов.

Ещё почти половина участников опроса ожидают приоритетного приглашения внутренних кандидатов на вакансии компании. По мнению респондентов, именно эти направления дают наиболее понятные и доступные возможности для профессионального роста.

«Многие работодатели уже сейчас вкладываются в развитие навыков персонала: 34% жителей Мурманской области отмечают возможность повышения квалификации, а 21% — наличие наставничества. Спрос на такие возможности продолжает расти — и это закономерно: технологии меняются быстро, и специалистам важно не отставать. Соискатели ожидают от компаний активной поддержки в обучении, поскольку это напрямую влияет как на уровень экспертизы сотрудников, так и на устойчивость самого бизнеса», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Значимыми для сотрудников в Мурманской области остаются и инструменты персональной поддержки: 44% хотели бы видеть в компаниях программы наставничества, а 37% — карьерное консультирование. Эти практики помогают специалистам быстрее адаптироваться, понимать возможные траектории развития и увереннее двигаться к профессиональным целям. Для работодателей это означает сокращение сроков онбординга, повышение вовлечённости и формирование сильного кадрового резерва.

Интерес вызывают и дополнительные форматы развития: 25% респондентов из Мурманской области считают важным доступ к корпоративной библиотеке или онлайн-библиотеке, а 24% — возможность кросс-функциональной или кросс-региональной ротации. Такие механизмы расширяют кругозор, помогают осваивать новые компетенции и формируют универсальность сотрудников — качество, особенно ценное в условиях быстро меняющегося рынка.

Опрос проводился в декабре 2025 года среди более 1,9 тысячи россиян, в том числе и в Мурманской области.