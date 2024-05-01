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Мурманская область. Арктика (16+)01.05.24 18:00

Мурманчане рассказали, на каких площадках следят за любимыми блоггерами – «SuperJob»

Как сообщают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», среди площадок, где подписаны на блогеров, мужчины чаще всего называли «Ютуб», женщины — «Телеграм».

Каждый четвертый мурманчанин утвердительно ответил на наш вопрос о том, есть ли у него подписки на блогеров (25%). В качестве места встречи с авторами любимых каналов чаще всего подписчики называли «YouTube» (59%), «Telegram» (57%), «VK» (33%), «Instagram» (27%) и «Дзен» (22%). Топ-3 любимых тематик: новости (34%), путешествия (26%), рецепты, спорт и обучение (по 24%).

О том, что у них есть подписки на блоги, рассказали 30% женщин и 20% мужчин. Из блогерских площадок женщины чаще всего называли «Телеграм», мужчины — «Ютуб». Среди других площадок у женщин больше популярны «ВК», «Инстаграм» и «ТикТок», у мужчин — «Рутуб», «Дзен» и «Фейсбук».

В топ-3 любимых тем блогов у женщин — рецепты, путешествия и красота. У мужчин — новости, история и наука. Женщины реже интересуются техноблогами, а также блогами на темы авто, науки, компьютерных игр, IT, охоты и рыбалки. В свою очередь, мужчины мало интересуются темами красоты, моды, здоровья и психологии, искусством, литературой, животными и благотворительностью.

Среди горожан до 34 лет о наличии подписок на блогеров рассказал каждый второй, среди тех, кому от 45 лет, — каждый пятый (24%). В ответах опрошенных до 34 лет лидирует «Ютуб», у респондентов старше 45 — «Телеграм».

Молодежь крайне редко упоминала про подписки на блогеров в «ОК» и «Фейсбуке», респонденты от 45 лет — в «ТикТоке» и «Инсте». Самая популярная тема блогов у тех, кто моложе, — юмор, у тех, кто старше, — новости. Молодёжь не интересует садоводство, старшее поколение — компьютерные игры и мода.

Жители города с зарплатой от 100 тысяч рублей говорили о том, что подписаны на блогеров, реже тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей (21 и 33% соответственно). Респонденты с зарплатой от 100 тысяч, у которых есть подписки, крайне редко называли такие площадки как «Одноклассники» и «ТикТок». Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще всего интересуются обзорами сериалов, граждане с доходом от 100 тысяч — новостными блогами.

Такие темы как юмор, лайф-коучинг, красота и фотография более популярны у респондентов с доходом ниже среднего. Блоги про бизнес, историю, науку, финансы, авто и IT значительно чаще называли те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц.

Время проведения опроса: 27 марта — 8 апреля 2024 года.

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