Мурманчане рассказали, о какой зарплате они мечтают на самом деле

Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» и hh.ru провели совместное исследование чтобы выяснить, чем руководствуются мурманчане при выборе своего карьерного пути, а также о какой зарплате мечтают.

По данным опроса пользователей hh.ru, самым частым критерием, который оценивают местные жители при выборе первой или новой профессии, является личный интерес, этот вариант выбрали 61% респондентов. Так как люди могли выбирать несколько вариантов ответа, ещё 46% опрошенных добавили, что на втором месте у них при выборе карьеры – возможный заработок, ещё 31% ориентируются на востребованность профессии. При этом 14% участников опроса также обращают внимание на бонусы, которые может дать работа (дополнительное обучение, ДМС, путешествия, собственное жилье и другие). Интересно, что при выборе профессии, 14% прислушиваются к советам близких. Это самый высокий показатель по стране. А вот 6% – учитывают результаты теста профориентации, ещё 5% продолжают профессиональную династию.

По данным опроса, для 78% мурманчан на выбор профессии влияет перспектива получать более высокую зарплату. А 68% местных респондентов в ходе опроса также поделились, что у них есть определенный жизненный стандарт, которого они хотели бы достичь благодаря своей профессии.

При этом каждый второй житель региона (55%) считает достойной оплатой своего труда сумму от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. По мнению 14% респондентов их работа должна оплачиваться суммой от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц. 22% опрошенных россиян указали, что считают достойной оплатой своей деятельности сумму до 100 тысяч рублей. А вот доход более 500 тысяч мечтают получать лишь 3% опрошенных горожан. Остальные затруднились ответить.

По данным hh.ru, самой высокооплачиваемой профессией (за исключением управленческих позиций) на данный момент в Мурманской области оказался сетевой инженер. Медиана предлагаемых зарплат на этой позиции составила 350 тысяч рублей. На втором месте по уровню дохода оказался геолог, им предлагают в среднем 210 тысяч рублей. На третьем месте по предлагаемой зарплате — геодезист, им предлагают 180 тысяч рублей.