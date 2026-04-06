Мурманчане рассказали о недобросовестной работе управляющей компании и необходимости ремонта пешеходной лестницы

На прошедшей неделе в областном центре прошли традиционные встречи начальников управлений административных округов с мурманчанами.

В Октябрьском округе начальник управления Павел Воронин пообщался с жителями дома №15 по ул. Академика Книповича. Участники диалога вместе с депутатом Мурманской областной Думы Романом Пономаревым и депутатом Совета депутатов Еленой Меркушовой обсудили необходимость приведения в порядок зелёной зоны, а также установку ограждений палисадников и перспективу демонтажа старой голубятни, которая утратила своё назначение.

Жильцы дома №45 по просп. Ленина рассказали о проблемах в подвальном помещении: наблюдается парение и неприятный запах. Также граждане попросили восстановить ранее демонтированную лестницу, ведущую на чердак.

В Ленинском округе выездная встреча прошла около дома №15 по ул. Юрия Гагарина. К начальнику управления Вере Павловой обратился житель дома №7 по ул. Аскольдовцев, рассказав о недобросовестной работе управляющей компании и необходимости ремонта пешеходной лестницы, расположенной вдоль домов №11–17 по ул. Аскольдовцев.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев провели встречу с жильцами дома №57 по ул. Капитана Орликовой. В центре внимания оказались вопросы благоустройства придомовых территорий.

В ходе обсуждения были рассмотрены предложения по установке ограждений палисадников и вазонов, завозу грунта для озеленения, модернизации контейнерной площадки, а также устранению провала колодца возле подъезда. Кроме того, поднимались вопросы о необходимости ямочного ремонта и создании условий для дополнительной парковки.

Мурманчане также обратили внимание на необходимость дополнительного освещения территории гаражного кооператива, предложили перенести остановку общественного транспорта ближе к дому №57 и создать прогулочную зону в микрорайоне. Отдельно был поднят вопрос о регулярности уборки лестничного пролёта между домами №53 и №55.

Как отмечает администрация города Мурманска, обращения взяты на контроль или были решены оперативно. Так, по просьбе жильцов дома №12 по пр. Капитана Тарана приведены в порядок детская площадка и придомовая территория, установлена табличка о необходимости уборки за своими питомцами.

