Мурманский морской рыбный порт с 15 апреля 2026 года переходит на самостоятельное выполнение стивидорных работ на Северном грузовом районе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.04.26 12:30

Мурманчане рассказали о недобросовестной работе управляющей компании и необходимости ремонта пешеходной лестницы

На прошедшей неделе в областном центре прошли традиционные встречи начальников управлений административных округов с мурманчанами.

В Октябрьском округе начальник управления Павел Воронин пообщался с жителями дома №15 по ул. Академика Книповича. Участники диалога вместе с депутатом Мурманской областной Думы Романом Пономаревым и депутатом Совета депутатов Еленой Меркушовой обсудили необходимость приведения в порядок зелёной зоны, а также установку ограждений палисадников и перспективу демонтажа старой голубятни, которая утратила своё назначение.

Жильцы дома №45 по просп. Ленина рассказали о проблемах в подвальном помещении: наблюдается парение и неприятный запах. Также граждане попросили восстановить ранее демонтированную лестницу, ведущую на чердак.

В Ленинском округе выездная встреча прошла около дома №15 по ул. Юрия Гагарина. К начальнику управления Вере Павловой обратился житель дома №7 по ул. Аскольдовцев, рассказав о недобросовестной работе управляющей компании и необходимости ремонта пешеходной лестницы, расположенной вдоль домов №11–17 по ул. Аскольдовцев.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев провели встречу с жильцами дома №57 по ул. Капитана Орликовой. В центре внимания оказались вопросы благоустройства придомовых территорий.

В ходе обсуждения были рассмотрены предложения по установке ограждений палисадников и вазонов, завозу грунта для озеленения, модернизации контейнерной площадки, а также устранению провала колодца возле подъезда. Кроме того, поднимались вопросы о необходимости ямочного ремонта и создании условий для дополнительной парковки.

Мурманчане также обратили внимание на необходимость дополнительного освещения территории гаражного кооператива, предложили перенести остановку общественного транспорта ближе к дому №57 и создать прогулочную зону в микрорайоне. Отдельно был поднят вопрос о регулярности уборки лестничного пролёта между домами №53 и №55.

Как отмечает администрация города Мурманска, обращения взяты на контроль или были решены оперативно. Так, по просьбе жильцов дома №12 по пр. Капитана Тарана приведены в порядок детская площадка и придомовая территория, установлена табличка о необходимости уборки за своими питомцами.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32197&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:00«Династия. Семейная история, рассказанная за ночь...». Документальный фильм (16+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Полный запрет МФО поддерживают 2 из 3 экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Доллар США незначительно дешевеет к основным валютам-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»