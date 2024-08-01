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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.24 12:00

Мурманчане рассказали, при каких условиях они готовы покинуть родной регион, а по каким причинам никогда не переедут в другие места

Служба исследований hh.ru провела большой опрос* работников и соискателей в регионе и выяснила, по каким причинам люди готовы покинут родной город, а по каким – нет.

Причины переезда

Лидирующей причиной, которая могла бы склонить людей к переезду пока остаётся повышение зарплаты - об этом заявили сразу 88% респондентов. Причём по сравнению с 2022 годом, когда проводился аналогичный опрос, доля таких респондентов выросла сразу на 16%.

Лучшие качества городской среды на новом месте: инфраструктура, безопасность, озеленение и т.д. — это вторая по популярности причина возможного переезда для трудоспособного населения.

На третьем месте – более доступное жильё в месте для переезда. И судя по динамике вакансий, многие работодатели понимают это: с начала года компании в более чем 28 тысяч вакансий на hh.ru указали, что помогают с переездом. Ещё в 48 тысячах вакансий указана компенсация аренды жилья, в 6 тысячах вакансий - корпоративное жильё. Причём за год по всем позициям есть существенный рост (более чем на треть).

Важна и эмоциональная составляющая для тех, кто решается на переезд. Например, 54%** опрошенных верят, что смена ПМЖ — это возможность для самореализации. Интересно, что мужчины рассчитывают на это чаще, чем женщины на 16%. Ещё 19% верят, что переезд – это начало новой жизни. Кстати, женщины так отвечали на 11% чаще, чем мужчины. Ещё 14% отмечают, что смена места жительства — это ещё и знакомство с новым регионом и данные опрошенные готовы пойти на такой шаг. Также 10% рассчитывают на быстрый рост внутри новой компании, если им предложат переезд. Кроме того, 57% в целом не против переезда, но с гарантией получения значимой для них должности. Готовы к переезду, но с присвоением важной для них должности чаще других топ-менеджеры, HR-специалисты и медики.

Ещё одна интересная мысль по итогам опроса: люди в целом готовы вкладывать свое время и силы в масштабные проекты, которые могут стать определяющими для их отрасли или профессии на годы вперед. Например, 50% ответили, что их вдохновляет перспектива участия в крупном проекте, а потому они готовы к релокации. Так чаще других отвечали рабочие (52%), строители (47%) и работники образования (45%).

Какие причины держат людей в родных городах?

Основная (для каждого второго) причина остаться и не переезжать (даже ради новой работы) - личная, а именно привязка к родным и близким. То есть боязнь потерять устойчивый круг общения. Ещ 51% отмечают, что им комфортно в родном городе. А вот 25% хоть и готовы в целом к переезду, но не имеют возможности так как надо решать большие задачи по уходу по пожилыми родственниками или просто нет денег.

Интересно, что 32% опрошенных местных респондентов оказались ценителями малой родины и заявили, что никуда не поедут, потому что любят родные места, историю, природу. А 14% отметили, что видят только в своём регионе хорошие карьерные перспективы, потому никуда переезжать не собираются. 

Также достаточно часто опрошенные отмечали, что им жалко бросать своё жильё и страшно искать новое, есть крупные домашние животные, с перевозкой которых могут возникнуть проблемы. При этом интересно, что подавляющее большинство (84%) респондентов заявили, что смирились бы с переездом, если кому-то из членов семьи (чаще всего муж\жена) предложили новую работу в другом городе.

 

 

* - в исследовании приняли участие 4,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Оно проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2024 года.

** - респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.

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