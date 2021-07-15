Мурманчане рассказали, сколько денег тратят на еду

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Мурманской области и выяснила, изменились ли расходы на питание у тех, кто работает удалённо.

59% жителей СЗФО и в том числе из Мурманской области ежемесячно тратят на еду лично для себя до 10 тысяч рублей, ещё 12% - до 20 тысяч рублей, 7% - до 30 тысяч, остальные затруднились ответить.

При этом 45% из тех, кто сейчас работает удалённо, отмечают, что их расходы на питание сократились по сравнению с периодом работы из офиса. У 18%, наоборот, эти расходы выросли, а у 28% остались без изменений.

Треть опрошенных (29%) на удалёнке стала тратить больше времени на обед по сравнению с офисом. А 36% наоборот – меньше. Интересно, что лишь 26% опрошенных удалёнщиков скучают по совместным обедам с коллегами, 71% подобных эмоций не испытывают.

У половины респондентов (49%), которые работают в гибридном формате или полностью на удалёнке улучшилось качество питания. Кроме того, 45% отметили, что их рацион стал более разнообразный, чем в офисе. Мясные блюда и овощи – основа рациона сотрудников.

Примечательно, что лишь 5% опрошенных жителей СЗФО и в том числе из Мурманской области заявили, что им совсем не нравится готовить, 55% респондентов с симпатией отнеслись к процессу готовки и не против приготовить завтрак, обед или ужин. В среднем у жителей Мурманской области уходит на приготовление еды от 30 минут до 1 часа, более часа проводят на кухне 19% респондентов.

Напомним, ранее опрос hh.ru показал, что еда является самой большой статьей расходов для каждого второго жителя Мурманской области.