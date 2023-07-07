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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.23 12:00

Мурманчане реже всех в стране оценивают своё школьное образование на отлично

Опрошенные соискатели из Мурманской области в среднем оценивают своё школьное образование на 3,3 балла из пяти (в целом по России – на 3,8 балла). Причём чем старше соискатель, тем эта оценка выше — соискатели в возрасте от 55 лет и старше оценивают своё школьное образование на 4,4 балла, а самые младшие из респондентов (18–24 года) — на 3,6 балла.

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди соискателей из Мурманской области и выяснила, довольны ли они своим школьным образованием.

Опрошенные соискатели из Мурманской области в среднем оценивают своё школьное образование на 3,3 балла из пяти (в целом по России – на 3,8 балла). Причём чем старше соискатель, тем эта оценка выше — соискатели в возрасте от 55 лет и старше оценивают своё школьное образование на 4,4 балла, а самые младшие из респондентов (18–24 года) — на 3,6 балла.

Ниже всего средняя оценка школьного образования среди соискателей из сферы маркетинга, рекламы и PR (3,5 балла). Больше всех довольны результатами учебы в школе высший менеджмент и работники науки/образования (по 4,3 балла). В региональном разрезе самую низку оценку поставили жители Новосибирской области (3,6 балла), а самую высокую – жители Алтайского края (4,1)

В целом оценку «отлично» школьному образованию поставили только 24% опрошенных жителей Мурманской области – это самый низкий показатель среди регионов России (в общем по стране отличную оценку поставили 30% опрошенных). Оценку «хорошо» своему школьному образованию поставили 36% местных жителей (36% по стране), «удовлетворительно» - 25% (23% по стране). Еще 11% совсем не удовлетворены качеством своего школьного образования. Остальные затруднились ответить.

Среди предметов наиболее высокую оценку со стороны соискателей получили русский язык и литература (4,2 балла из 5), а также математика (3,9 балла из 5). Наиболее низкую удовлетворённость качеством преподавания предмета получили иностранный язык и химия (по 3,3 балла) (наглядно на диаграмме).

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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