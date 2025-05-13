Мурманчане с 12 по 31 мая могут принять участие в благотворительной акции «Инфо-лайк»

На базе 10 центров МАУ МП «Молодёжь51» будут открыты пункты приёма вещей и подарков для детей-подопечных центра защиты материнства «Колыбель».

Адреса молодёжных центров:

- «ДОБРО. Центр развития волонтёрского движения» (ул. Ломоносова, 17/1);

- Молодёжное пространство «СОПКИ» на базе Центра профессионального развития молодёжи (ул. Марата, 16);

- Молодёжный центр профилактики (пр. Ледокольный, 7);

- Молодёжное пространство «СОПКИ» на базе молодёжного центра гражданских инициатив (ул. Софьи Перовской, 39);

- Молодёжное пространство «СОПКИ» на базе Молодёжного центра творчества и социальной адаптации (ул. Капитана Маклакова, 25);

- Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания (ул. Бондарная, 10а);

- Центр психологической помощи молодёжи (пер. Якорный, 10);

- Молодёжный спортивный центр (ул. Виктора Миронова, 8);

- Центр креативного развития молодёжи (ул. Шабалина, 39);

- Центр культурного досуга «Дом молодёжи» (ул. Капитана Орликовой, 3).

Как сообщает администрация города Мурманска, детям пригодятся:

- средства ухода за малышом (детское мыло, подгузники, салфетки, шампуни, щётки и зубные пасты) для детей до 2 лет.

- развивающие игрушки, наборы для творчества, карандаши, фломастеры, альбомы и канцелярские товары для детей от 2 лет.

В рамках акции 27 мая в 16.00 в «ДОБРО. Центре развития волонтёрского движения» состоится мастер-класс по валянию из шерсти, где каждый сможет создать уникальные изделия и внести свой вклад в доброе дело.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29945&page=1