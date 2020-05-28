Мурманчане считают столицу Заполярья безопасным городом – Андрей Сысоев

Состоялось очередное заседание Совета депутатов города Мурманска. Перед депутатами о состоянии оперативной обстановки и результатах оперативно-служебной деятельности за 2019 год отчитался начальник УМВД России по городу Мурманску полковник полиции Дмитрий Тямин.

Он отметил, что приоритетными задачами работы ведомства были и остаются профилактика преступности, обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, охрана общественного порядка. По основным направлениям деятельности достигнуты положительные результаты. Возросла раскрываемость преступлений по отдельным категориям. Положительная динамика отмечена по выявлению преступлений экономической направленности. Определенных результатов удалось добиться в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Отмечается стопроцентная раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

– Мурманчане считают столицу Заполярья безопасным городом – это главная оценка работы ведомства, – прокомментировал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Об этом свидетельствует анализ обращений граждан, поступивших в администрацию: претензий к работе полиции практически нет. Есть отдельные жалобы по так называемым «наливайкам», однако и в этом направлении все будет законодательно отрегулировано в ближайшее время.

Ещё одним важным вопросом повестки стал отчёт о деятельности контрольно-счётной палаты города Мурманска за минувший год. Андрей Сысоев отметил важность контрольных мероприятий, проводимых органом местного самоуправления в целях минимизации нарушений при использовании бюджетных средств и реализации бюджетных обязательств.