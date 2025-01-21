Мурманчане сдали более 16 тонн полезного сырья во «Вторматик» в 2024 году

В мурманском «Вторматике» подвели итоги работы в 2024 году. Северяне сдали на переработку 16 тонн сырья.

В топ–3 фракций вошли бумага микс (7,2 тонны), картон (5,5 тонны) и ПЭТ микс (2,3 тонны). Суммарно за сдачу этих и других видов вторичных материальных ресурсов жители областного центра и ближайших населённых пунктов выручили 75 тысяч рублей.

Активнее всего северяне сдавали утильсырье в октябре – тогда на реализацию принесли 3,7 тонны вторресурсов. Меньше всего – 34 кг – сдали в июле, что объясняется спецификой региона: летом многие жители Заполярья предпочитают выезжать за пределы региона.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала «Ситиматик», во «Вторматике» принимают определенные виды фракций. Это связано с производственными особенностями – на каждый из них есть спрос у переработчиков, а значит, мурманчане могут быть уверены в том, что сырье будет реализовано. В экопункт можно принести ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением ёмкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы без крышек, твёрдые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, картон, бумагу и книги.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала «Ситиматик».