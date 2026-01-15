Мурманчане серебряного возраста опять решили поиграть в «песочницах»

В Детской библиотеке № 2 Мурманска прошёл мастер-класс по рисованию песком на световых столах «Снегирь и снеговик», организованный для представителей старшего поколения в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие».

Мероприятие было приурочено к Всемирному дню снеговика, который отмечается 18 января.

Мурманчане серебряного возраста узнали о том, как снеговики изображаются в разных культурах, попробовали себя в необычном виде изобразительного искусства — песочной графике.

Как отмечает администрация города Мурманска, такой формат творчества не только способствует развитию воображения, но и оказывает благотворное влияние на эмоциональное состояние, помогая снять напряжение и улучшить общее самочувствие.

Ключевая цель – обеспечение благоприятных условий для активного образа жизни пожилых жителей Севера. К участию в мероприятиях проекта приглашаются женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Узнать о предстоящих событиях можно на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Губернаторский проект «Северное долголетие».

