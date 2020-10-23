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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.20 16:40

Мурманчане скоро будут любоваться Семёновским озером с новой смотровой площадки

На набережной Семёновского озера завершается строительство нового архитектурного объекта – искусственного рельефа.

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев совместно с депутатом Мурманской областной Думы Андреем Черневым и депутатом Совета депутатов города Мурманска Ириной Усковой побывал на строительной площадке и проверил, как продвигаются работы.

– Этот объект станет завершающим этапом комплексного благоустройства набережной Семеновского озера, – отметил Андрей Сысоев. – Архитектурное сооружение в форме крыла чайки будет интересно не только с точки зрения эстетики, но и  функционального назначения.

На верхней открытой части здания разместится смотровая площадка с видом на озеро. Здесь будут установлены скамейки и организовано декоративное освещение. Также строение станет связующим звеном между зеленой зоной, где расположены велосипедно-пешеходные дорожки и центральной частью набережной. Внутри здания появится кафе и пункт проката спортивного инвентаря. Также предусмотрено размещение туалетов для посетителей парка Семеновское озеро, в том числе санитарной комнаты, рассчитанной для маломобильных групп населения.

– Это очень ожидаемый, значимый объект, – подчеркнул Андрей Чернев. – Строительство продвигается в соответствии с графиком и уже совсем скоро здание будет сдано в эксплуатацию, а к лету откроется кафе.

Одно из основных назначений конструкции – зонирование территории и разделение зоны интенсивного движения городского автотранспорта по проспекту Героев-североморцев от прогулочной зоны набережной.

– Объект необычный и очень красивый. Уверена, что после завершения строительства эта территория будет пользоваться еще большей популярностью среди мурманчан, - прокомментировала Ирина Ускова.

К слову, за последние годы в Мурманске реконструировано и построено 39 общественных пространств во всех округах заполярной столицы.

 

 

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