Мурманчане служат с отличием

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев встретится с родителями военнослужащего Владислава Полежаева для торжественного вручения благодарственного письма от начальника военного инновационного технополиса «Эра», где служит мурманчанин.

– Городские власти с особой заботой относятся к призывникам-мурманчанам. Зачастую мы выступаем связующим звеном между родителями и командованием воинских частей, где проходят службу наши ребята, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Огромное спасибо родителям за то, что воспитали настоящего гражданина и отличного парня.

Владислав Полежаев, после окончания МГТУ, был призван для прохождения срочной военной службы по путевке главы муниципального образования город Мурманск в 2019 году. После строгого отбора он отправился служить в научный центр Министерства обороны, расположенный в городе Анапа.

На службе Владислав занимается научными разработками в области радиоэлектроники и связи. Свои занятия он начал еще в университете – работал над антенными устройствами для беспилотников и цифрового ТВ. Имеет несколько патентов, побеждал в различных международных конкурсах.

Наша справкак:

Военный инновационный технополис «Эра» — единственный в мире военный кластер.

Резиденты и партнёры технополиса работают над 55 научно-исследовательскими проектами. Они реализуются как в инициативном порядке, так и в рамках гособоронзаказа. Основное внимание уделяется разработкам в сфере искусственного интеллекта (распознавание образов, создание технологии нейронных сетей и интеллектуальных систем обработки данных).

Также предприятия специальной военной части специализируются на проектах в областях энергообеспечения (создание мощных портативных источников электричества), робототехники, информационной безопасности, биотехнических систем (комплексы медицинского назначения) и наноматериалов.

По мнению экспертов, деятельность этого технополиса позволит России совершить революцию в сфере военных технологий.