Мурманчане смогут увидеть фильм «Велга» до его всероссийской премьеры

25 октября в 19.00 в кинотеатре «Мираж Синема» съёмочная группа презентует картину, а после просмотра фильма зрители смогут обсудить его с режиссером Анастасией Нечаевой и продюсером Иваном Болотниковым.

25 октября в 19.00 в кинотеатре «Мираж Синема» съёмочная группа презентует картину, а после просмотра фильма зрители смогут обсудить его с режиссером Анастасией Нечаевой и продюсером Иваном Болотниковым.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в широкий кинотеатральный прокат лента выйдет только 27 октября, премьеры картины пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске.

Кинолента снималась в Кольском Заполярье и создана по мотивам одного из ранних рассказов Ивана Бунина, посвященном легенде о девушке, которая ради спасения возлюбленного обернулась чайкой. По сюжету история разворачивается где-то на берегу северного моря. Велга и Кирилл выросли вместе, знают друг друга с детства. Но их чувство влюбленности созрело и полноценно раскрылось не так давно. Кажется, ничто не способно омрачить их беззаботного, счастливого существования, пока на годовщину смерти матери из города не приезжает старшая сестра Велги – Снега.

В роли Велги – Ольга Бодрова, продолжательница творческой династии Бодровых. В главных ролях также заняты Антон Федосеев, Александра Тулинова, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров.

А в ноябре картина примет участие в XIV Международном кинофестивале «Северный характер» в Мурманске.

Фото и видео: https://vk.com/murmanculture?z=video-156363751_456239305%2Ff62ddc3f8ddb89dd40%2Fpl_wall_-139605315