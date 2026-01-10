Мурманчане смогут встретить первый рассвет после полярной ночи на Солнечной горке и горе Горелая

В Мурманске 11 января пройдут традиционные проводы полярной ночи. Горожан приглашают встретить первый рассвет нового года на горе Горелая.

Акцию «Первый рассвет» организует региональная общественная организация «За безопасность окружающей среды» совместно с Мурманским региональным отделением Астрономо-геодезического объединения России. Всех желающих будут ждать на улице Капитана Орликовой, 28 в 11.30. Солнце взойдёт над горизонтом в 12.29.

«Заметим, что наше мероприятие ни в коей мере не является заменой традиционной встречи солнца на сопке «Солнечная горка» 11 января», — подчеркнули организаторы этой акции.