Мурманчане сняли фильм о жизни Чайковского. Идём на премьеру

12 сентября в Мурманске состоится премьерный показ документально-игрового фильма «Чайковский. Русский гений», в котором сыграли звезды советского и российского кино – Дарья Повереннова, Владимир Логвинов, Сергей Юрчик, Валерия Приходченко.

Фильм представят его создатели – автор и продюсер Михаил Ананьев, режиссёр Елена Васюкова и продюсер Антон Петрунин. Все трое родились и работали в Мурманской области, поэтому и было принято решение вслед за премьерой на родине Чайковского в Воткинске показать новый фильм и зрителям Кольского Заполярья.

Для оператора-постановщика фильма Ивана Малютина, также мурманчанина, снявшего два десятка успешных фильмов и сериалов, эта работа стала последней. Уже во время съёмок Иван боролся со смертельной болезнью, и его жизнь оборвалась незадолго до премьеры картины.

Несмотря на то, что жанр, в котором снят фильм, документально-игровой, основная его часть художественная, с очень хорошими актерскими работами, интересными режиссерскими решениями и необычайно красивой и качественной операторской работой. Картина начинается с событий, происходящих за семь лет до рождения Чайковского и заканчивается в 1893 году в день похорон композитора в Петербурге. По словам автора и продюсера фильма Михаила Ананьева, основе сценария исключительно документы эпохи, письма и воспоминания Чайковского, его близких и знакомых.

Как сообщает региональное Министерство культуры, премьера состоится в Мурманске в кинотеатре «Галактика» (ТРК «Plazma»: Рогозерская улица, 4) в 16.00. Перед премьерой создатели фильма пообщаются со зрителями.

Узнать о правилах посещения премьеры можно в кинотеатре.