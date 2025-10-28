Мурманчане собрали богатый урожай наград на соревнованиях по лёгкой атлетике

В Легкоатлетическом манеже Мурманска прошли XXII соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призёра XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой. 120 спортсменов из Новгородской и Запорожской областей, Санкт-Петербурга, Республики Карелия и Ямало-Ненецкого автономного округа состязались на дистанциях 60 и 1000 метров в пяти возрастных категориях: до 16, 18, 20, 23 лет и старше 23 лет.

Блестящие результаты на состязаниях показали воспитанники МАУ ДО СШОР №4.

В беге на 60 метров первые места в своих возрастных группах заняли мурманчане Артур Горбунов, Максим Попов, Ксения Либерова и Дарья Дронь. «Серебро» досталось Софье Кнюх и Ирине Ворониной. «Бронзу» заслужили Екатерина Сельдимирова, Дмитрий Смирнов и Артём Самбикин.

В беге на 1000 метров на вершину пьедестала взошли Максим Иванов, Илья Бодухин и Полина Золотавина. Вторые места заняли Владислав Додонов и Максим Тутун. На третье место в своих группах вышли Дарья Узун, Кристина Клапатюк и Егор Денисенко-Добрянский.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31153&page=1