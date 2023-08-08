Мурманчане сообщают о лужах во дворах, которые образовались после продолжительного ливня

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1449 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчетный период — 1026. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артем Марышев.

В блоке «ЖКХ» не теряет актуальность проблема рекламы на домах в Мурманске. На прошлой неделе зафиксировано 10 жалоб по данной тематике.

Специалистам административных округов рекомендовано провести рейды для устранения надписей.

В блоке «Благоустройство» мурманчане пожаловались на разбитую детскую площадку возле детского сада №95 на улице Чумбарова-Лучинского.

Администрация города ответила, что в адрес управляющей организации направлено письмо с просьбой устранить нарушение. Проблема продолжает оставаться нерешенной.

9 июня житель Колы указал на проблемы благоустройства по улице Победы, 3. Администрация Кольского района пояснила, что асфальт заменят к 1 июля, потом срок перенесли на 11 июля, затем на 1 августа. Работы до сих пор не выполнены.

В блоке «Дороги» мурманчане сообщали о лужах во дворах, которые образовались после продолжительного ливня. После прочистки ливневок обращения перестали поступать, что свидетельствует о качественной обратной связи и реагирования на обращения граждан.

«Также хочу обратить внимание на то, что северяне продолжают жаловаться на свалки и мусор. Общее число сообщений, поступивших через систему «Инцидент менеджмент» и портал «Наш Север» по данной теме — 44», — отметил руководитель ЦУР Артем Марышев.

Наибольшее число жалоб зафиксировано поступило из Мончегорска, Мурманска и Североморска.

Продолжают поступать в ЦУР жалобы на свалки в Печенгском, Терском, Ковдорском и Кировском районах и городе Апатиты.

«Прошу ЦУР отправить главам администраций адреса, по которым есть сигналы о свалках мусора. Минприроды поручаю взять этот вопрос на контроль. По возможности — находить и привлекать к ответственности тех, кто разводит эти свалки», — заключил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru