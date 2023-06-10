Мурманская область. Арктика (16+)10.06.23 22:10
Мурманчане совершили познавательную велопрогулку «Тур де Мурман»
Её организовали сотрудники информационного интеллект-центра филиала №24 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска». Мероприятие было приурочено ко Дню России.
Участники проехали по маршруту от библиотеки на улице Шабалина до площади Пять Углов. По пути они делали познавательные остановки, во время которых организаторы рассказали об истории города и страны, достопримечательностях, интересных местах заполярной столицы.
Как сообщает администрация города Мурманска, первые библиотечные велопробеги прошли ещё в 2016 году. Они стали доброй традицией для любителей активного отдыха, и проводятся библиотекой ежегодно с мая по сентябрь.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25149&page=1
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