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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.23 12:00

Мурманчане стали активнее в поиске работы и подработки: +5% новых резюме за месяц

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, что активность соискателей Мурманской области начала постепенно увеличиваться к лету. 

За последний месяц мурманчане, находящиеся в поиске работы, разместили более 12000 резюме. Это на 5% больше, чем в феврале, а также на 12% больше, чем в январе этого года. Таким образом, местные соискатели уже начали подготовку к лету: люди ищут сезонную работу, а также находятся в поиске нового трудоустройства.

Анализ активности соискателей из различных профессиональных групп показал, что наибольшую заинтересованность в поиске работы в Мурманской области стали проявлять медицинские работники, они открыли или обновили в марте на 18% больше резюме, нежели месяцем ранее. Также заметен рост активности соискателей из сферы спорта и бьюти услуг (+16%), закупок (+14%), автобизнеса (+11%), работников сферы продаж, представителей сферы страхования (+7% в каждой сфере). Кроме того, большую конкуренцию на рынке труда составляет рабочий персонал: за месяц они увеличили число новых резюме на 7%.

При этом соискатели продолжают терять интерес к работе в банковской сфере: за месяц число открытых резюме в этом направлении сократилось на 6%, а год к году (март 2023 в сравнении с мартом 2022), падение соискательского интереса составило и вовсе -54%.

В последнее время чаще всего соискатели-мурманчане рассматривали работу для студентов и начинающих специалистов – на долю этой области приходится 28% от всех активных резюме в регионе. На втором месте – работа в сфере продаж – 12% открытых резюме.

На третьем месте в Мурманской области по популярности работа в сфере административного персонала, а также транспорта и логистики.

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