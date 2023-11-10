Мурманчане стали активней искать работу в преддверии зимы

Интересно, что на рынок труда стали также чаще выходить молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет. Число резюме от них за месяц увеличилось на 54%. В данном случае активность этой группы населения традиционно связана с поиском подработки ближе к новогодним каникулам.

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда по итогам октября и выяснили, что мурманчане стали активней выходить на рынок труда и откликаться на вакансии. За месяц рынок труда наполнился более 14 000 кандидатами. Это на 6% больше, чем месяц назад.

Самыми активными за месяц с точки зрения поиска работы в Мурманской области оказались представители сферы автобизнеса (число новых резюме выросло на 21% относительно прошлого месяца), работники в страховании (+15%), а также специалисты по управлению персоналом (+11%).

Также стали чаще искать работу и подработку в преддверии зимних каникул представители сферы транспорта (+9% новых резюме от соискателей), рабочего персонала (+9%), сельского хозяйства (+9%). Увеличил активность и медицинский персонал, который находится в острейшем дефиците и большом спросе у мурманского бизнеса – врачи и младший медперсонал увеличил свою активность в поиске работы на 8%.

Единственная сфера, где активность соискателей за месяц стала меньше – это область стратегии и инвестиций (-4% резюме за месяц).

Интересно, что на рынок труда стали также чаще выходить молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет. Число резюме от них за месяц увеличилось на 54%. В данном случае активность этой группы населения традиционно связана с поиском подработки ближе к новогодним каникулам (наглядно на диаграмме).