Мурманчане стали чаще интересоваться финансовыми показателями компаний, в которых работают

За последний год мурманчане стали чаще следить за финансовыми показателями своих работодателей, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

53% мурманчан следят за финансовыми показателями компании, в которой работают сейчас. Каждый третий (32%) не делает этого, потому что не владеет соответствующими навыками. Ещё 15% знают, как отслеживать доходы, прибыль и другие финансовые показатели своего работодателя, однако не интересуются ими.

Как правило, свою позицию опрошенные объясняют нежеланием глубоко вникать в то, что не оказывает прямого влияния на их зарплату: «Я всё равно получаю только оклад».

За финансовыми показателями своего работодателя чаще всего следят опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей (62%), а тех, кто не умеет этого делать, больше всего среди мурманчан с доходом менее 50 тысяч рублей (43%). При этом мужчины интересуются финансовой ситуацией в своей компании чаще женщин (57% против 51%).

Время проведения опроса: 5—11 апреля 2022 года