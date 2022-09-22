Мурманчане стали чаще искать работу в ресторанной и гостиничной сфере, а также в искусстве и реже – в сферах консультирования и добычи сырья

Сильнее всего за месяц количество резюме выросло среди работников ресторанной и гостиничной сферы (+20% новых резюме). Не отстают по числу новых резюме соискатели, желающие работать в сфере искусства (+17% резюме), рекрутеры (+12%). Нуждается в новой работе и административный персонал: +11% новых резюме за месяц.

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали почти 11900 активных резюме в начале осени от жителей Мурманской области – оказалось, что по сравнению с аналогичными показателями прошлого года активность соискателей выросла на 14,5%.

«В пределах последних двух месяцев мы видим, что мурманчане несколько активизировались и начали чаще выходить на рынок труда в поисках работы – свидетельство тому +2% новых резюме в августе по сравнению с июлем. При сравнении года к году, мы видим, что активность соискателей стала ещё больше: на 14,5% новых резюме больше, чем в 2021. В целом активность соискателей в Мурманской области сегодня выше, чем активность работодателей: напомню, что количество вакансий за последний месяц выросло на 3,3%», - Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Сильнее всего за месяц количество резюме выросло среди работников ресторанной и гостиничной сферы (+20% новых резюме). Не отстают по числу новых резюме соискатели, желающие работать в сфере искусства (+17% резюме), рекрутеры (+12%). Нуждается в новой работе и административный персонал: +11% новых резюме за месяц. Также на рынок труда Мурманской области заметно чаще стали выходить работники сферы страхования (+9%), бухгалтеры (+8%), специалисты производственной сферы (+5%), топ-менеджеры и медицинские работники (по 4% новых резюме в каждой области). С другой стороны, мурманчане снизили активность в поиске работы в сфере «Домашний персонал» (-39% резюме за месяц) и в сфере консультирования (-36%), также людей стала меньше интересовать работа в сфере добычи сырья (-23%).

Интересным итогом лета стало изменение уровня конкуренции за рабочие места в разных сферах. Так, традиционно высокая конкуренция среди топ-менеджмента сдала позиции, уступив сфере юриспруденции – теперь именно в этой сфере сложнее всего найти работу в Мурманской области: более 8 резюме на одну вакансию при норме в 5–6. Достаточно высоким остается уровень конкуренции среди бухгалтеров (почти 5 резюме на вакансию), на третьем месте – студенты и выпускники, рекрутеры, а также представители административной сферы (почти 4 резюме).

При этом если сравнивать с показателями начала лета 2022 года, мы увидим, что в ряде сфер сейчас стало проще найти работу. Так, среди маркетологов конкуренция стала чуть меньше (было более 3 человек на место, теперь 2), аналогичная ситуация в сфере «Административный персонал» (было 5, стало 4). При этом с начала лета выросла конкуренция среди юристов (с 7 до 8 кандидатов на место).

Наглядно динамика уровня конкуренции (соотношение числа резюме на одну вакансию) за лето 2022 года в Мурманской области представлена в таблице.