Мурманчане стали чаще искать работу в сфере строительства

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в сфере «Строительство, недвижимость» и выяснили, что рост новых резюме в этой области в регионе за год вырос на 2%.

За последний месяц местные жители, ищущие работу в сфере строительства и недвижимости разместили на 2% больше резюме, чем в аналогичном период прошлого года. При этом важно, что работодатели, наоборот, стали реже искать работников-строителей и сокращать спрос: -9% вакансий за последний месяц по сравнению с прошлогодними показателями.

Между тем, несмотря на активность соискателей, уровень конкуренции достаточно низкий – на одно рабочее место в среднем претендует менее 1 человека, что кратно ниже нормы по рынку труда (5-6 человек на вакансию). При данной ситуации, особенно серьезный кадровый дефицит работодатели из строительной отрасли испытывают относительно представителей рабочих строительных специальностей (сантехников, монтажников, плиточников, электриков, наладчиков, водителей спецтехники, крановщиков).

Важным итогом 2022 года стал один из самых быстрых приростов числа вакансий на протяжение года в сфере установки и сервисного обслуживания оборудования (+60% среднегодовой показатель прироста), в области строительства и продажи\покупки недвижимости (+49%), в сфере добычи сырья (+33%), а также в области рабочего персонала (+25%). Из перечисленных сфер наименее вероятно сохранение аналогичных темпов прироста спроса на персонал в добыче сырья. При этом спрос на специалистов по установке и сервисному обслуживанию оборудования продолжит расти в 2023 году в условиях ограничений поставок, увеличения сроков эксплуатации и нагрузки на текущие производственные мощности.

«Что касается окладов сотрудников в 2023 году, в 41% компаний их намерены увеличить, в 46% – оставить без изменений, и только в 3% – уменьшить. Еще 10% работодателей пока не определились. Между тем уже сейчас средняя зарплата в строительном секторе Мурманской области достигает 63000 рублей, что на 13% выше средней зарплаты в городе. Соискатели при этом запрашивают жалование выше – более 72000 рублей и подобная динамика роста скорее всего продолжится», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.