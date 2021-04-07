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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.21 10:15

Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты

Количество выпущенных в Мурманской области платёжных карт за 2020 год увеличилось на 4,8%, до 1,7 млн штук. В результате на каждого жителя приходится в среднем более чем по две карты.

Выросло количество операций с использованием карты «Мир». Доля эмитированных в прошлом году на территории региона карт этой платёжной системы увеличилась с 30,3% до 34,7%, позволив ей занять лидирующую позицию. Основные конкуренты «Мир» - международные платёжные системы «VISA» и «MasterCard» имели к началу 2021 года  32,6% и 32,5% рынка соответственно.

В 2020 году на территории Мурманской области было проведено 176,2 млн операций с использованием платёжных карт, из них 162,3 млн – по оплате товаров и услуг, 13,9 млн – по получению наличных. При этом на безналичные транзакции по оплате товаров и услуг пришлось 92,1%, в 2019 году этот показатель составлял 89,7%.

Росту доли безналичных платежей способствует, в том числе, созданная по инициативе Банка России Система быстрых платежей (СБП), с помощью которой мурманчане могут совершать мгновенные переводы по номеру телефона круглосуточно, причём на сумму до 100 тысяч рублей в месяц – без комиссии.

Для удобства жителей в городах Мурманской области установлено и действует 1,1 тысячи банкоматов и 20,3 тысяч электронных терминалов, из них 19,2 предназначены для оплаты товаров и услуг, сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.

 

 

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