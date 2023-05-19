Мурманчане стали меньше искать работу, но зато повысили зарплатные запросы

Аналитики hh.ru проанализировали динамику активности мурманчан-соискателей за последнее время. Выяснилось, что за месяц жители региона стали на 2,7% реже выходить на рынок труда. При этом зарплатные ожидания у местных жителей выросли на 8000 рублей.

«Если сравнить соискательскую активность жителей Мурманской области, в этом году по сравнению с прошлым, мы увидим общую классическую тенденцию конца весны-начала лета: люди стали чуть реже выходить на рынок труда, но при этом повышать свои зарплатные аппетиты. Так, за последний месяц мурманчане разместили или обновили на hh.ru уже более 8000 резюме. Это чуть ниже весенних показателей весны 2022 года: снижение соискательской активности на 2,7% год к году. При такой ситуации снизился и уровень конкуренции, и напряжённость с поиском работы. Сейчас на одну вакансию могут претендовать до 3-х человек. Это на один пункт меньше, чем весной 2022 года, когда на уровень конкуренции в Мурманской области составлял более 4-х человек на вакансию», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Аналитика показывает, что прямо сейчас представители 8 из 26 профессиональных сфер Мурманской области находятся в активной фазе поиска работы и подработки. Лидерами по числу новых резюме и выходу на рынок труда стали топ-менеджеры, они разместили на 46,8% больше резюме, чем в то же время в 2022 году. Также в топ самых активных на рынке труда попали представители сферы страхования (+28,6% новых резюме), работники сферы инвестиций – они разместили на 9,6% больше резюме, чем год назад. Стали чаще искать работу в отрасли добычи сырья (+8,2% новых резюме), медицины (+7,8%), управления персоналом (+7,3%) и маркетинга (+6,3%).

В свою очередь снизили активность на данный момент и стали меньше интересоваться трудоустройством мурманчане, имеющие опыт работы в розничной торговле (активность снизилась на 21%), домашний персонал, представители сферы туризма, работники сельского хозяйства.

Кроме того, соискатели в регионе за год успели увеличить и зарплатные запросы. Так, безработные мурманчане прямо сейчас запрашивают зарплату не ниже 60000 рублей, что на 8000 рублей больше, чем весной 2022 года.