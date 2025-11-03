Мурманчане стали победителями областного первенства по волейболу среди юношей до 18 лет

В Мурмашах завершилось первенство Мурманской области по волейболу среди юношей до 18 лет. В соревнованиях, которые состоялись на площадке спортивного комплекса «Энергетик», за победу боролись пять команд из Мурманска, Кировска и Кольского округа.

По итогам первенства золотые медали завоевала команда спортивной школы №6 из областного центра. Серебряные медали достались коллективу детско-юношеской спортшколы Кольского округа, бронзовые – волейболистам команды «Дрозд-Хибины» из Кировска.

В октябре 2025 года также состоялись первенства Мурманской области по волейболу среди юношей и девушек до 16 лет. Победу в соревнованиях одержали команды из ЗАТО Александровск и Апатитов. В областном первенстве среди девушек до 18 лет золотые медали завоевали волейболистки из мурманской спортшколы №6.

Как отмечает региональное Министерство спорта, по итогам 2024 года Мурманская область вошла в топ-20 субъектов РФ с наивысшими показателями доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Среди регионов СЗФО наш регион занимает второе место. Развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – Жить!».

